Врачи поставили страшный диагноз Асме Асад, жене сирийского лидера Башара Асада. У нее обнаружили рак груди. Асма Асад, которую называют Роза Пустыни, уже выступила по этому поводу с официальным заявлением в президентском Twitter.

"Я - представитель народа, научившего мир стойкости, силе и борьбе. Моя решимость истекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все минувшие годы", - написала Асма Асад.

Фото: twitter.com/Presidency_Sy

Ранее в канцелярии президента Сирии сообщили, что заболевание диагностировано на ранней стадии, и что супруга сирийского президента уже приступила к лечению. На официальном фото из Twitter видно повязку на левой руке, которая, вероятно скрывает, следы от внутривенных инъекций.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии Асад договорился о прекращении огня на юге и выходе к границе с Иорданией.

Также мы рассказывали, что ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии.