Власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду, передает ТАСС.



"После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в заявлении.

"Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки [Москве] всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли [США] в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", - сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

Дипломат добавил, что Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций.

"Мы делаем ряд исключений в рамках санкций, введения которых требует закон. Не все, что является обязательным в рамках данного закона, мы будем в настоящее время использовать", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США. Как он пояснил, эти исключения коснутся оказания "помощи России и российскому народу", "деятельности, затрагивающей полеты в космос", а также обеспечения "безопасности [полетов] коммерческой пассажирской авиации".

При этом сотрудник Госдепа отметил, что власти США заблаговременно проинформировали российскую сторону о введении санкций.

"Да, мы уведомили русских", - заявил он, добавив, что Госдепартамент информировал российскую сторону о новых рестрикциях во второй половине дня в среду.

Отмечается, что ограничения вступят в силу 22 августа.

Напомним, по версии британской стороны, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия причастна к этому инциденту. Россия отрицает любую причастность к инциденту.

Как сообщала "Cтрана",ранее полиция Британии рассказала о двух группах из России, причастных к покушению на Скрипалей .

Мы писали, что жертву "Новичка" похоронят в Солсбери при повышенных мерах безопасности.