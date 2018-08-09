Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу адвокатов депутата Верховной рады Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда столицы о продлении ареста их подзащитной в четверг, 9 августа. Такое решение коллегия суда приняла в среду вечером, передает ТАСС.

"Заседание суда продолжится в четверг", - сказал председательствующий судья.

На заседании суда Савченко назвала "картиной сюрреализма" выдвинутые против нее обвинения. "Они [власть] хотят напугать людей, чтобы те поверили, что Савченко и такие как она - против Украины. Это ложь, против нас - власть, против Украины - власть!" - заявила она, добавив, что "эта картина сюрреализма должна была происходить в Конча-Заспе".

Срок содержания Савченко в СИЗО истекает 10 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокурор Украины Луценко обещает Савченко и Рубану максимальное наказание.

Также мы писали, что по версии следствия Савченко и Рубан хотели разнести Раду из минометов на барже, а потом умчаться в Гидропарк на скутерах.