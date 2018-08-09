Работники полиции и местный охотник в Снигиревском районе Николаевской области спасли людей от нападения взбесившегося быка. В результате инцидента двое граждане получили серьезные ранения, передает пресс-служба Национальной полиции.

"7 августа в семь утра в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка скрылась в доме и ждала помощи", - пишут правоохранители.

По их словам, двое полицейских, прибывших на вызов, увидели, как одичавшее животное нападает на беспомощных мужчин, и применили табельное огнестрельное оружие. Правоохоранители совершили восемь выстрелов, однако только смогли отвлечь внимание быка от его жертв на себя.

Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу. Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника.

На место происшествия прибыл начальник Снигиревского отдела полиции, и вместе правоохранители до приезда охотника не давали животному выбежать со двора.

Через несколько часов после одиннадцатого выстрела картечью, бык весом более 800 кг был обезврежены.

Установлено, что он был болен бешенством, раненые в результате нападения госпитализированы.

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