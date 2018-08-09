В Дрогобыче Львовской области умер мужчина, которого подозревали в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вчера, 7 августа, около 22:25 злоумышленнику, который находился в изоляторе временного содержания, стало плохо. Дежурный вызвал "скорую" и до ее приезда оказывал ему домедицинскую помощь. Однако врачи, которые приехали за несколько минут, констатировали смерть мужчины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у него произошла внезапная остановка сердца", - рассказал и.о. начальника ГУНП во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Напомним, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в Подбужскую больницу доставили 37-летнего жителя одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Вскоре он умер. Было установлено, что к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного.

"Между мужчинами возник конфликт, поскольку сын упрекнул его за злоупотребление алкогольными напитками. Во время ссоры отец ударил сына ножом в сердце. На момент задержания злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время освидетельствование у него обнаружили в крови 2,9 промилле алкоголя", - отметили в полиции.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщала "Cтрана", ранее в Дрогобыче пьяный мужчина нанес своей 4-летней дочери два удара по голове двухлитровой бутылкой, наполненной водой, и еще один удар кулаком также в область головы. Причина агрессии - дочь не хотела есть. В результата побоев ребенок умер.

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