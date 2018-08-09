На "Оскаре" введут новую номинацию за выдающиеся достижения в категории популярных фильмов. Это одно из трех изменений, одобренных советом директоров Американской кинокадемии 7 августа. Об этом пишет ВВС.

Таким образом, фильмы, популярные среди зрителей, но которые не настолько нравятся критикам, будут иметь больше шансов получить "Оскар".

Среди лауреатов теперь могут фильмы о супергероях, такие как "Черная пантера". Однако пока неизвестно, вступят ли эти изменения в силу уже в ближайшее на церемонии "Оскар", которая пройдет в феврале 2019 года. В сообщении для своих членов Академия отметила, что критерии для новой категории и другие ключевые подробности пришлют позже.

В предыдущие годы на "Оскаре" пренебрегали кинолентами, которые имели хорошие кассовые сборы, например "Мамма Миа", "Аватар" и серия фильмов "Миссия невыполнима".

Номинация "Выдающийся популярный фильм" может также стать хорошим ответом на критику, потому что Академию часто обвиняют в том, что фильмы, которые получают "Оскар", не отражают то, что хотят смотреть зрители.

Совет директоров Академии также определил более раннюю дату для церемонии "Оскар" в 2020 году. Телетрансляцию решили сократить до трех часов, чтобы церемонию награждения смогли посмотреть больше телезрителей во всем мире.

Для того, чтобы вместить в эфирное время все 24 номинации, некоторые из них будут представлять во время рекламных пауз, а затем сокращать и показывать позже во время трансляции.

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