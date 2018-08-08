В бельгийском порту Антверпена таможенники изъяли партию кокаина на сумму свыше 75 миллионов евро.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

"Новая партия наркотиков весом 1561 кг была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии. Предполагаемая стоимость достигает более 75 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время предыдущей пятничной контрольной акции в Антверпене было изъято 1727 килограммов кокаина примерной стоимостью более 80 миллионов евро. Тогда наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости, наличие наркотических средств в Европейском Союзе растет, а кокаин чаще всего перевозят через северные порты Европы.

Как сообщала "Cтрана", в аэропорту "Борисполь" перехватили партию кокаина на $600 тысяч.

Ранее в Испании в контейнере с бананами нашли рекордные 9 тонн кокаина.

Мы писали, что СБУ изъяла у иностранца 4 кило кокаина в Одесском аэропорту.