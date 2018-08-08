Курение провоцирует не только рак легких, но и довольно длинный перечень заболеваний.

Об этом на странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Курение обычно связывают с раком легких, однако список болезней, которые оно вызывает, бесконечно длинный", - написала Супрун.

По ее словам, в 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за курения, оно повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

"Курение считают главной причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В США восемь из десяти смертей от ХОБЛ обусловлены курением, в том числе пассивным, а остальные случаи - загрязнением окружающей среды", - говорит Супрун.

Кроме того, курение может спровоцировать рак прямой кишки. Глава Минздрава отметила, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

Она подчеркнула, что заболеть раком в результате курения можно даже в молодом возрасте. В то же время, чем дольше пациент курит, тем больше риск колоректального рака и полипов толстой кишки. После того, как человек бросил курить, риск рака толстой кишки снижается, но он остается повышенным еще в течение 20-30 лет.

Табачный дым также уменьшает фертильность женщин и мужчин. Курение будущей матери увеличивает риск преждевременных родов, прерывания беременности, малого веса при рождении, мертворождения, дефектов развития и синдрома внезапной смертности младенцев.

Курильщики больше рискуют получить катаракту и дегенерацию сетчатки, у них повышен риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте.

"Привычка к табаку ухудшает микрофлору ротовой полости, приводит к повреждению и даже потере зубов и останавливает амилазу слюны - фермента, необходимого для переваривания сложных углеводов. С курением связывают некоторое снижение иммунитета и рост шансов иметь ревматоидный артрит", - подчеркнула Супрун.

Она также добавила, что курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз.

Кроме того, глава Минздрава напомнила, что сигаретный дым содержит более 4 тыс. компонентов, в частности угарный газ, никотин и его производные, смолу, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводы и другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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