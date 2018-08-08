Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Инцидент произошел в среду около 15:00. Пограничник выполнял задачи по прикрытию пункта пропуска. Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Он госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, состояние его здоровья оценивается как средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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