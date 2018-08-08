Глава администрации США Дональд Трамп представил американскому сенатору Рэнду Полу по его просьбе рекомендательное письмо на имя президента РФ Владимира Путина. Такое пояснение дал в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, комментируя заявление Пола о передаче администрации российского лидера послания Трампа.

"По просьбе сенатора президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным", - сообщил официальный представитель Белого дома.

Ранее Пол заявил, что передал послание Трампа администрации Путина. "Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов", - написал сенатор, находящийся с визитом в России, на своей официальной странице в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что документ передан Москве по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - добавил Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, какой документ Путин передал Трампу на саммите в Хельсинки. Издание Politico сообщило, что российский лидер предложил своему американскому коллеге договориться о контроле за вооружением, в том числе об ограничении ядерного оружия и запрете оружия в космосе. Документ, часть которого оказалась в распоряжении издания, Путин якобы передал Трампу в Хельсинки.

Также мы писали о том, что Путин хочет использовать военные успехи в Сирии для решения с США вопроса по Украине.