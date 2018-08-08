В Англии из-за пожара возник огромный огненный торнадо. Британским пожарным удалось заснять редкое природное явление на видео.

Торнадо возник во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd. Причиной возникновения огненного вихря стало столкновение холодного и горячего воздуха, который поднимался на высоту до 15 метров. При этом столб дыма можно было увидеть на расстоянии до 40 километров.

Видео: Youtube.com/Meduza

"Предприятию причинен значительный ущерб. О пострадавших ничего не сообщается", - сказано в сообщении.

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