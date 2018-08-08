ВВС Эстонии определили траекторию полета выпущенной по ошибке испанским истребителем ракеты и локализовали ее поиски в районе острова Эндла. Об этом радиостанции Vikerraadio командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

Он добавил, что расследование обстоятельств дела может занять около месяца.

"Траектория полета ракеты определена, территория ее поисков сосредоточена в районе острова Эндла", - сказал он.

По его словам, ВВС получили 60 сообщений от жителей в связи с инцидентом, однако лишь 20 из них могут иметь отношения к случившемуся.

Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM. По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе.

По словам командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, радиус полета ракеты составляет 100 км. Как он указал, при искажении курса в сторону восточной границы теоретически ракета могла бы попасть "по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации". Латвийские Национальные вооруженные силы заявили в среду, что у них нет оснований считать, что снаряд мог упасть на территории Латвии.

Расследование инцидента ведут ВВС Эстонии, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО. Ее поиском занимаются три легких вертолета Robinson ВВС Эстонии, к поисковой операции в любой момент готов присоединиться легкомоторный самолет Ан-2.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону случайный запуск ракеты в воздушном пространстве Эстонии и попросил того выяснить все детали инцидента. Ратас также предостерег население страны от попыток самостоятельно найти ракету.

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