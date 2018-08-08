Сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС) задержали бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева, подозреваемого в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом (ориентировочная стоимость 154 млн грн), сообщил и.о. главы Государственной фискальной службе (ГФС) Мирослав Продан.

"Сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего сотрудника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой, - Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к краже арестованных товаров", - написал Продан на странице в Facebook в среду вечером.

По его данным, речь идет о 37 контейнерах с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн грн, которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".

Фото: facebook.com/Myroslav.Prodan/

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