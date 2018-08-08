Назначенное на вечер 8 августа выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в Одессе отменили, так как в адрес организаторов поступили угрозы.

Об этом сообщает корреспондент Таймера из Зелёного театра, где должно было состояться выступление.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением "агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу". Именно в связи с этим, по всей видимости, из всех Нобелевских лауреатов администрация Зелёного театра предпочла пригласить в Одессу именно Алексиевич.

Даже активная антипутинская позиция Алексиевич ей не помогла. Писательнице припомнили заявления о том, что украинцы участвовали в карательных формированиях Третьего Рейха, действовавших на территории её родной Белоруссии.

"Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине", - заявила Алексиевич во время одного из выступлений в США.

За это Алексиевич обвинили в разжигании ненависти и даже внесли на интернет-ресурс "Миротворец". По словам администрации Зелёного театра, представители радикальных группировок угрожали им неприятностями в случае, если писательница выступит в Одессе.

В итоге организаторы мероприятия сочли за лучшее отменить выступление писательницы.

Ранее "Страна" сообщала, что заявила нобелевский лауреат Алексиевич о Бузине и русском языке в Украине.