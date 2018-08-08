Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в здании украинского парламента, подала иск против Главной военной прокуратуры (входит в состав Генпрокуратуры) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующий документ зарегистрирован в Едином реестре судебных решений.

Савченко просит суд признать не соответствующей действительности и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, которая была распространена в ходе судебного заседания 23 марта, когда был санкционирован ее арест на два месяца. Среди исковых требований экс-депутата - публикация прокуратурой опровержения этих заявлений. Кроме того, Савченко просит взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 1 гривны.

Рассматривать иск будет Соломенский районный суд Киева.

2 августа Генпрокуратура сообщила о завершении следствия по делу Савченко, которую подозревают в подготовке масштабных терактов на Украине. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, суд начнется уже в этом году. По версии следствия, бывший народный депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку. Позже суд продлила ей арест еще на два месяца, а также отклонил ее апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.

Как сообщала "Cтрана", Генпрокурор Украины Луценко обещает Савченко и Рубану максимальное наказание.

Ранее Савченко написала письмо Трампу, где назвала Порошенко самым коррумпированным президентом в истории Украины .