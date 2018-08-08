Лидером президентского рейтинга электоральных предпочтений украинцев остается Юлия Тимошенко, - таковы результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 20 июля по 3 августа.

При этом ее отрыв увеличивается.

На выборах президента Украины прямо сейчас за Тимошенко готовы отдать свои голоса 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

За Анатолия Гриценко могут отдать свои голоса 10,7%, Юрия Бойко – 8,9%, Олега Ляшко – 8,5%, Петра Порошенко – 8,3%, Владимира Зеленского – 8,0%, Святолава Вакарчука – 8,0%, Вадима Рабиновича – 5,9%. Рейтинг остальных кандидатов меньше 3%.

Антирейтинг продолжает возглавлять Порошенко: половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Тимошенко, Ляшко, Яценюка не поддержали бы ни в коем случае 26-29%, Тягнибока - 18%, Бойко - 17%, Рабиновича - 15%, Зеленского - 13%, Вакарчука - 11%.

16% опрошенных считают, что следующим президентом будет Юлия Тимошенко, 12,7% - Петр Порошенко. Еще 6,7% полагают, что президентом станет Юрий Бойко, 4,7% - Владимир Зеленский, 3,7% - Олег Ляшко, 3,4% - Анатолий Гриценко, 2,9% - Святослав Вакарчук, 1,9% - Вадим Рабинович. Почти 40% опрошенных не смогли спрогнозировать, кто будет следующим президентом страны.

При этом за последние несколько месяцев выросли показатели уверенности в победе на президентских выборах Тимошенко (с 10 до 16%) и уменьшились у Порошенко (с 15 до 13%).

Таким образом впервые больше украинцев уверены в победе Тимошенко, а не Порошенко.

Опрос проводился с: 20 июля по 3 августа методом формализованного личного интервью (face-to-face) среди населения от 18 лет и старше. Выборка - 2000 респондентов (репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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