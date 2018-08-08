Украинские пограничники задержали во вторник, 7 августа, две группы незаконных мигрантов из Бангладеш и Вьетнама в пгт Двухречная Харьковской области и областном центре соответственно, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы в среду.

"Сотрудники оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Харьковского пограничного отряда задержали группу в составе 8 граждан Бангладеш на околице пгт Двухречная по заблаговременно полученной пограничниками оперативной информации. Из приграничья в направлении Харькова иностранцев пытались перевезти на автомобилях "Ауди" и "Дэу" двое граждан Украины, оба 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

"Другую группу нелегалов - 5 граждан Вьетнама - правоохранители обнаружили и задержали в г.Харькове вместе с представителями миграционной службы. Иностранцы как раз пытались отправиться вглубь Украины на микроавтобусе "Мерседес", - рассказали в украинском погранведомстве.

Фото: facebook.com/DPSUkraine/

Как сообщили задержанные, они сначала прибыли в РФ на чемпионат мира из футбола под видом болельщиков. А дальше намеревались незаконно попасть в страны Западной Европы через территорию Украины.

Задержанные переданы в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. В отношении них продолжаются проверочные меры.

Как сообщала "Cтрана", украинские пограничники стали ловить больше нелегалов после ужесточения въезда в Евросоюз.

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