Уголовное производство по факту организации покушения на убийство и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк 7 августа передано прокуратурой Херсонской области в Главное следственное управление Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ), сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Соответствующую информацию генпрокурор разместил в среду вечером в комментарии к своему сообщению от 3 августа в Facebook.

Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., что совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

Фото: facebook.com

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета Гандзюк у ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как причинение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Полиция предоставила ей охрану в лечебном учреждении, в котором пострадавшая находится.

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием, в частности, предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть преступление.

3 августа генпрокурор сообщил, что расследовать нападение на Гандзюк будет СБУ.

В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. 6 августа член коллегии МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является Николай Новиков, 1978 года рождения, уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража", а также за незаконное обращение с оружием, он является членом одной из преступных группировок Херсонской области. По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Херсонский городской суд 6 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца подозреваемому в покушении на убийство Е.Гандзюк.

7 августа глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что, возможно, появится еще один подозреваемый в данном деле. 8 августа Аброськин сообщил, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении, "найдены и изъяты более 530 бутылок с этим раствором", также установлен и допрошен человек, реализовавший кислоту. Он указал, что есть качественное фото изображения человека, который приобрел раствор – "это именно тот человек, о котором … говорил глава Нацполиции Сергей Князев". В настоящее время осуществляются меры с целью установления его личности. Ввиду этого Аброськин обращается к гражданам с просьбой о помощи в установлении личности.