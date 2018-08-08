В Святошино состоялась традиционная фотосессия первой команды "Шахтера", приуроченная к новому сезону.

Перед началом съемки вся команда аплодисментами поздравила именинника Тараса Степаненко. Полученные снимки теперь станут официальными фото "горняков" сезона-2018/19, сообщает пресс-служба Шахтера.

В этот раз в фотосессии приняли участие и болельщики "Шахтера". Четыре приглашения разыграли среди владельцев абонементов трех последних лет. Счастливчиками стали Наталья Позднякова, Сергей Корнейчук, Андрей Крамаренко и Лев Калищук, которые были с командой с момента приезда в Харьков.

Они получили возможность посетить тренировочный центр "оранжево-черных", пообщаться с футболистами и тренерами и, конечно же, сделать совместное фото с "горняками".

"Я всегда поддерживаю "Шахтер", не пропускаю ни одной домашней игры любимой команды в Харькове, а также стараюсь бывать на выездных еврокубковых матчах. Для меня сегодняшняя встреча с игроками – особенное событие, – делится впечатлениями Наталья Позднякова. – Очень хотелось пообщаться с футболистами: пожала руку Мораесу, поговорила с Андреем Пятовым, поздравила Тараса Степаненко – это одни из моих любимых игроков. Все ребята вживую намного выше, больше и сильнее, чем кажется по телевизору и с трибуны. А самое главное, теперь у меня будет уникальный снимок с "Шахтером". Сделаю огромных размеров фотографию и повешу у себя в кабинете".

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