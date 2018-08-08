Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен выступать за начало осуждения вопроса о статусе Приднестровья с соблюдением территориальной целостности Молдавии.

В среду на своей странице в Facebook он сообщил, что встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Майклом Скэнланом по случаю завершения его пятилетнего мандата в Кишиневе и выразил признательность за вклад дипломата "в продвижение процесса урегулирования приднестровского конфликта как на двустороннем уровне, так и в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны, Украина, Россия и ОБСЕ - посредники, ЕС и США - наблюдатели).

"Дал высокую оценку усилиям по сближению позиций сторон и поиску компромиссных решений по вопросам первостепенной важности для жителей обоих берегов Днестра. Я намерен и в дальнейшем выступать за начало обсуждений по вопросам повестки переговоров в формате "5+2" относительно разработки и утверждения особого юридического статуса для Приднестровья с соблюдением суверенитета и территориальной целостности РМ", - подчеркнул Додон, который ранее раскритиковал резолюцию ООН по Приднестровью.

По его словам, существуют "реальные шансы осуществления важных шагов в решении приднестровского конфликта после парламентских выборов".

Президент сообщил, что поблагодарил М.Скэнлана за содействие в продвижении функционирования Гагаузской автономии Молдавии в соответствии с положениями закона от 1994 года, подчеркнув при этом "необходимость делать все возможное для полноценного функционирования закона от 1994 года, а все изменения и дополнения осуществлять в строгом соответствии с ним".

"Выразил надежду, что после предстоящих парламентских выборов законы относительно Гагаузии будут приняты в редакции, предложенной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества. Приветствовал продуктивное сотрудничество, налаженное нашей страной с Секретариатом ОБСЕ и его специализированными структурами", - отметил президент Молдавии.

Он также выразил уверенность в том, что преемник Скэнлана "будет в той же мере нацелен на восстановление целостности страны и твердую поддержку Молдавии".

Ранее "Страна" сообщала, что Молдова заинтересована в поставках газа в обход Украины, а также о том, что президент Молдовы выступил против вывода российских войск из Приднестровья.