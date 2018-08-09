9 августа православные чтят память святого великомученика Пантелеймона. Целитель Пантелеймон считается покровителем врачей и военных. В Украине есть Орден святого Пантелеймона, который вручают медикам.

История святого

Пантелеймон жил в Никомидии, на берегу Мраморного моря в Малой Азии. Его отец был язычник, мать - христианка. Он стал лекарем и принял христианство, когда после молитвы воскрес укушенный змеей мальчик. После этого он стал помогать людям, шел в больницы, тюрьмы. У себя в доме скрывал христиан, уцелевших после гонений.

Когда о чудесных исцелениях узнал император Максимиан - предложил ему принести жертву языческим богам, а после отказа Пантелеймона подвергли мученической смерти. Частички его мощей хранятся по всему миру, а голова - находится на Афоне.

Традиции и приметы дня

В этот день нельзя было работать в поле - боялись, что ударит молния во время грозы.

Считалось, что день подходит для сбора целебных трав.

По поверьям, люди, рожденные в этот день, могут обладать даром целительства.

Также в августе начинала созревать капуста, поэтому верующие пекли пироги с капустой и угощали родных, друзей и тех, кому нужна помощь.

Чудеса Пантелеймона целителя

К святому Пантелеймону обращаются с молитвами об исцелении, избавлении от зависимостей. Считается, что чудеса, связанные с этим святым происходили и после его смерти.

Рассказывают, что в 19 веке одна купчиха была настолько тяжело больна, что от нее отказались врачи. Тогда она попросила отслужить дома молебен, но иконы Пантелеймона у нее не было. Тогда она вырезала его изображение из письма, переданного ей одним богомольцем. А на утро она оказалась здоровой.

За помощью Пантелеймона обращаются в молитвах при тяжелых родах, рассказывают, что он может присниться больным людям, а на утро им становится лучше.

Открытки и поздравления

В этот день желают исцеления тела.

И исцеления души.

Просят помочь детям, старикам, родным и друзьям.