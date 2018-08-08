Валютчикам не удалось с первого захода сильно откатить безналичный курс доллара. К закрытию торгов 8 августа он приподнялся на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 27,0-27,04 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В течение дня котировки проваливались заметно ниже психологического уровня в 27,0 грн./$. Просто не смогли там зафиксироваться до конца дня.

"Утреннее превышение предложения над спросом и неучастие в торгах регулятора, занявшего выжидательную позицию «на берегу», привели к снижению котировок до дневного минимума 26,94-26,95 грн./$ к середине торгов, с последующим возвратом к уровню открытия и повышением к окончанию сессии на фоне активизации спроса", - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Импортеры откладывали валютные покупки неделю-две (на подорожании валюты), и теперь у них просто не выдержали нервы. Как только доллар стал дешеветь, они вышли его скупать и сыграли на рост котировок.

"К тому же на подорожание межбанковского доллара сыграла конъюнктура на международном рынке, где сегодня евро опустился по отношению к доллару", - добавил Юрий Гриненко.

Так что финансисты достаточно спокойно восприняли вечерний отскок курса доллара. И считают, что он не помешает дальнейшему укреплению гривны.

"Экспортерам сейчас требуется гривна для текущей операционной деятельности, ситуация на наличном рынке тоже успокоилась - люди больше не скупают доллар в кассах. Так что основания для укрепления нацвалюты есть", - считает Гриненко.

Достаточно активно сегодня обсуждался слух о том, что украинское правительство пришло к компромиссу с МВФ по требованию о повышении цены на газ. И сможет уже в сентябре получить от него кредитный транш. Это могло успокоить гривноскептиков и тех, кто ждет девальвацию, и подтолкнуть экспортеров к более активным валютным распродажам. Однако новость не была подтверждена официально.

Конечно, при этом финансисты допускают новые попытки откатить курс доллара, но не сильно агрессивные. Олег Куринной, например, прогнозирует на завтра межбанковскую торговлю в рамках 26,90-27,0 грн./$.

"Впрочем, укрепление гривны будет умеренным, учитывая неблагоприятное влияние ревальвации на экспортеров и поступления в бюджет, а также заинтересованность НБУ в откупе излишка валютного предложения после чистой продажи им на межбанке более $240 млн для поддержания курса на прошлой неделе", - в тоже время заметил он.

А вслед за безналичным курсом будут двигаться и ценники в кассах. Сегодня средняя цена продажи людям доллара в банках не изменилась - 27,15-27,25 грн./$. При этом выкуп его у населения происходил в рамках 26,50-27,13 грн./$.

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