Внефракционный нардеп Надежда Савченко назвала "картиной сюрреализма" дело о подготовке ею и руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном теракта в здании Верховной Рады.

Об этом она заявила журналистам в перерыве заседания Апелляционного суда Киева по жалобе ее адвокатов на решение о продлении срока ареста, пишет "Интерфакс-Украина".

"Знаете, где должна была происходить эта картина сюрреализма? В Конча-Заспе (где проживают многие высшие должностные лица Украины - Прим. Ред.). Они же не хотят показать это на карте. Они хотят напугать людей, чтобы те поверили, что Савченко и такие, как она, - против Украины. Это ложь, против нас - власть, против Украины - власть!" – заявила она журналистам.

Кроме того, Савченко раскритиковала недавний брифинг Луценко (проходил на полигоне ЦСО "Альфа", стрельбище "Конча-Заспа", Киевская область 2 августа - Прим. Ред.).

"Вы видели того специалиста-эксперта, который вам рассказывал, что от миномета может быть от 70 тыс. осколков? Вы представляете себе, сколько это? Это ковровая бомбардировка Киева всплошную", - указала она.

До этого Савченко заявляла, что произносимые ею слова на видеозаписях, демонстрировавшихся генпрокурором в Верховной Раде перед голосованием за снятие с нее неприкосновенности и даче разрешения на арест, произносились специально для создания "картины сюрреализма".

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокурор Украины Луценко обещает Савченко и Рубану максимальное наказание.

Также мы писали, что по версии следствия Савченко и Рубан хотели разнести Раду из минометов на барже, а потом умчаться в Гидропарк на скутерах.