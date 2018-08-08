Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,05 грн/$1 с 27,02 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,03-27,07 грн/$1.

Справочное значение курса гривни к доллару, по данным Национального банка Украины (НБУ), в среду к 12:00 укрепилось до 26,9557 грн/$1 с 27,0253 грн/$1 днем ранее.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 августа составил 200,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $160,7 млн.

При этом Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 9 августа 2018г до уровня 26,961726 грн/$1 по сравнению с 27,021054 грн/$1 на 8 августа 2018г

100 долларов США - 2696.1726

100 евро - 3124.5944

10 российских рублей - 4.2396

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 августа составил 200,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $160,7 млн.

Как сообщала "Cтрана", обменники в страхе потерять клиентов опустили доллар сразу на 20 копеек.

Мы писали, что банкиры откатили доллар на 10 копеек и дали новые прогнозы курса на август.