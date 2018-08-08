В Украине вскоре появятся платные номерные знаки с новыми кодами регионов. Об этом рассказали "Сегодня" в Главном сервисном центре МВД.

По информации центра, государственным стандартом было предусмотрено по два кода номерных знаков для каждого региона. Но все платные номерные знаки с одним из кодов уже выбрали ранее, поэтому теперь будет использоваться следующая серия.

"Речь идет исключительно об использовании нового кода для платных номерных знаков. Это такие комбинации, как от 0001 до 0009, от 1111 до 9999. Заявления на их получение можно оформить в соответствующем регионе", – отмечает руководитель коммуникаций Главного сервисного центра Инга Вишневская.

Фото: segodnya.ua

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект закона, который позволит также заказать необходимый номер онлайн.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Украине начали использовать новые серии автомобильных госномеров.

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