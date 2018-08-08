Во время матча киевского "Динамо"с пражской Славией" в первом матче отбора в Лигу чемпионов оса ужалила не только голкипера киевлян, но и главного тренера Александра Хацкевича.

Об этом заявил врач "Динамо" Леонид Миронов, пишет "Трибуна".

"Во время игры оса укусила за палец и Александра Хацкевича. А два таких происшествия за матч - это не случайно. Очень похоже, что у "Эден Арены" с насекомыми большая проблема: из-за жары где-то появились гнезда, и осы летают возле поля в поисках прохлады и влаги", - сказал Миронов.

Врач отметил, что такие укусы опасны. "Стоит осе попасть в глотку игроку на вдохе и ужалить за слизистую - это отек и угроза мгновенной асфиксии. Иными словами - прямая угроза жизни", - сказал доктор.

Он добавил, что не был накануне на предматчевой тренировке и только на скамейке узнал от тренера вратарей Михаила Михайлова, что осы досаждали игрокам уже тогда.

"Андреич, - сказал он мне, - ты себе не представляешь, сколько ос на стадионе! Как только остановится катящийся мячик - на него две-три осы непременно налипают!", – сказал Миронов.

Ранее "Страна" сообщала, что белорусский тренер киевского Динамо пожаловался, что чешская оса едва не вывела из строя украинского голкипера Дениса Бойко.