В Херсонской области на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск легковушка врезалась в грузовик. В результате столкновения погибли двое детей, передает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Работники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь в направлении г. Геническ, выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ". В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Фото: hr.npu.gov.ua

В полиции добавили, что предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщала "Cтрана", год назад также под Херсоном грузовик смял легковушку, погибли двое человек.

Мы писали, что два человека погибли и 13 травмированы в ДТП с участием Audi А8 и рейсового автобуса под Днепром.

Ранее один человек погиб и семеро получили травмы в результате ДТП под Черновцами.