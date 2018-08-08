Венесуэльский оппозиционер, экс-глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде Каракасе. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По его словам, он действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием "Сопротивление". Оппозиционер уточнил, что это разрозненное сообщество уличных активистов, студенческих лидеров и бывших военных. В Венесуэле оно известно организацией протестов, которые заканчивались столкновениями с силовиками.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга — это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, — отметил оппозиционер. — Вооруженная борьба будет продолжаться".

Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время митинга. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

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