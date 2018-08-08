Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал CNN Indonesia. При этом Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии настаивает на том, что число погибших в результате землетрясения в Ломбоке по-прежнему - 131, передает Fox News.

В других источниках число погибших варьируется от 226 до 381 человек. Неразбериха может быть связана с тем, жертв могли посчитать несколько раз из-за распространенной практики в Индонезии использовать несколько имен сразу у одного человека. Некоторые родственники одного погибшего идут на обман и пытаются назвать властям сразу несколько его имен с целью получения большего количества компенсаций за смерть от стихии.

Большинство людей погибло в Каянгане, на северной стороне острова, сообщает Antara. Еще 1447 человек получили ранения, а 165 003 были перемещены в результате землетрясения с магнитудой 6,9 баллов, сообщило агентство агентства по борьбе со стихийными бедствиям.

Фото: twitter.com/Reuters

Как сообщала "Cтрана", ранее появились фото, как тысячи испуганных землетрясением туристов бегут из Индонезии.

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