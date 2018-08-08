В Харькове у приезжего из Нигерии нашли малярию, это уже шестой случай в области за год. О таком говорится на сайте Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

Нигериец приехал в город по частным делам, но сам к медикам не обращался. И только на четвертый день приступа "скорая" доставила пострадавшего в инфекционную больницу с диагнозом "малярия". Врачи этот диагноз подтверждают.

"При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного 01.08.2018 появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до +39 С, боль в животе и жидкий стул", – отмечается в сообщении. В квартире мужчины уже провели дезинфекцию.

В лабораторном центре напоминают, что малярия – это группа заболеваний, которая передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом. А вот вакцины для профилактики малярии не существует.

Болезнь наиболее распространена в странах тропического и субтропического климата (странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании). Для предотвращения заболевания тем, кто планирует уезжать в страны распространения заболевания, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Самые распространенные симптомы такие как лихорадка; головная боль; слабость; озноб; усиленное потоотделение. В случае выявления таких признаков, специалисты советуют немедленно обращаться к врачам.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые выяснили, что комары, которые переносят малярию, находят жертв по запаху.

Также мы писали о том, что в Харькове зарегистрирован третий случай малярии.