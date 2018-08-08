Одесские полицейские открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции. Информация поступила в полицию от родственников 14-летней девочки.

"По словам ребенка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней. Запугана мужчиной девушка долгое время боялась признаться матери, и сделала это только сейчас. Сейчас с ней работают психологи," - говорится в сообщении полиции.

Когда полицейские прибыли на место происшествия и ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив полицейских, стал убегать. Однако, через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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