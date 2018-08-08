По дипломатическим каналам передано письмо президента США Дональда Трампа для президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Представитель Кремля уточнил, что пока с содержанием письма не ознакомились."Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — сказал он.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В общей сложности лидеры проговорили почти четыре часа, большая часть беседы проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

24 июля помощник российского президента Юрий Ушаков проинформировал, что Путин и Трамп могут встретиться на саммите G20 в Аргентине или на других международных форумах. Однако, подчеркнул он, пока никакой конкретики в этом вопросе нет.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, какой документ Путин передал Трампу на саммите в Хельсинки. Издание Politico сообщило, что российский лидер предложил своему американскому коллеге договориться о контроле за вооружением, в том числе об ограничении ядерного оружия и запрете оружия в космосе. Документ, часть которого оказалась в распоряжении издания, Путин якобы передал Трампу в Хельсинки.

Также мы писали о том, что Путин хочет использовать военные успехи в Сирии для решения с США вопроса по Украине.