Киевский апелляционный административный суд обнародовал решение, которым подтверждена незаконность "потребительской корзины" в Украине. Об этом сообщил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин, передает "Зеркало Недели".

Батрин был истцом к правительству, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономики о признании незаконным и недействительным постановления Кабмина №780, которым впервые за 16 последних лет пересмотрена "потребительская корзина" для украинцев.

В данном постановлении правительство впервые за последние 15 лет пересмотрело составляющие так называемой "потребительской корзины" украинца, установив достаточные, по его мнению, стандарты человеческой жизни.

Истец, в свою очередь, настаивает, что так называемая "потребительская корзина" – это простое дублирование аналога, который был утвержден правительством еще в 2000 году, а само решение принималось правительством формально, негласно, и без какого-либо научного обоснования, что является нарушением Закона Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" и ст. 48 Конституции Украины.

"Устанавливая необоснованные и заниженные стандарты жизни, правительство и парламент фактически сняли с себя ответственность за соблюдение конституционного принципа в части обеспечения права на достаточный жизненный уровень человека в Украине", - говорится в сообщении "Открытого суда".

"Вследствие утверждения такого содержания потребительской корзины был установлен прожиточный минимум для трудоспособного человека на уровне 1544 грн на 2017 год. Другими словами, правительство легализирует иллюзию, что именно 1544 грн – эквивалент достаточного жизненного уровня в Украине", – сказано в сообщении.

Как сообщала "Cтрана", в новой потребительской корзине принятой в 2016 году предполагалось, что украинцам нужно одно пальто на 5 лет и никаких рейтуз. В продуктовой корзине количество говядины увеличили с 14 до 16 кг в год, птицы - с 12 до 14 кг. В корзине появилась баранина, которой полагается 2 кг в год, в тоже время исчезла позиция "крольчатина". Рыбное меню на год включает 4 кг селедки, 2 кг рыбных продуктов и 7 кг свежей или свежемороженной морской рыбы.

Ранее мы писали, почему рост минимальной зарплаты и пенсий не делает украинцев богаче.