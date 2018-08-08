Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и лежит и больнице, относительно стабильное. Об этом в комментарии российскому "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - заявил Зловедов.

Ранее адвокат Сенцова заявил об ухудшении его состояния: у него сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс. У Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

Также адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что по имеющейся у него информации, украинского политзаключенного не собираются отпускать из российской колонии вплоть до смерти Сенцова. "По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу пусть помирает в назидание другим заключенным", – сказал Динзе.

Напомним, Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии. Его обвиняют в террористической деятельности. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Сегодня, 8 августа, продолжается 87-й день его голодовки.

Ранее "Страна" сообщала, что Олега Сенцова в колонии посетил священник РПЦ.

Такжемы писали о том, что 50 режиссеров, художников и поэтов попросили Сенцова прекратить голодовку.