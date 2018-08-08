Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну, нардепу от БПП Алексею Порошенко 1,1 миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллиона гривен. Сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в свою электронную декларацию.

Фото: public.nazk.gov.ua

Согласно документу, сын президента получил часть прав в жилом доме с надворными постройками общей площадью 1331,7 кв.м.





Фото: public.nazk.gov.ua

Согласно декларации Петра Порошенко за 2017 год, 100% дома в Козине принадлежали ему. В декларации главы государства указывалось, что стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен.

Как сообщала "Cтрана" в последнее время Порошенко декларировал продажу недвижимость Марии Силкиной за 777 тысяч гривен, а также он показал в Е-декларации еще миллион гривен дохода от вкладов в банке.