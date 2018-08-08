Пользователи соцсетей обсуждают зарплату сотрудника, ведущего Facebook Укрзализныци, который в среднем будет получать 117 тысяч гривен в месяц за раскрутку страницы предприятия.

По данным системы Prozorro, ПАО "Укрзализныця" заключило соглашение с предпринимателем Русановым Романом на 740 тысяч грн. За эту сумму до конца года он будет наполнять официальную страницу Укрзализныци, а также получит премию, если количество подписчиков вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч.

Большинству пользователей Facebook такая сумма кажется, мягко говоря, завышенной и они хотят увидеть результаты такой высокооплачиваемой работы.

Директор по маркетингу сервиса Uklon Даниил Ваховский отмечает, что благодаря Prozorro коррупция видна невооруженным глазом. Он отмечает, что в системе УЗ есть немаленький издательский бизнес, специалисты PR и нескольких специалистов можно было бы обучить, чтобы они отлично вели такую же работу, тем самым сэкономив почти миллион гривен на ведении соцсетей.

"Но зачем думать таким образом, если можно сделать тендер на ненужные услуги и всем заработать по копеечке на откате?" - пишет он.

Фото: facebook.com

Политический эксперт и блогер Денис Гороховский предложил Украинской железной дороге 50% отката + качественную работу и подтверждение актами.

Фото: facebook.com

В комментариях пользователи называют такой тендер дерибаном денег.

Фото: facebook.com

А также интересуются, кто и по чем ведет Фейсбуки - Нафтогаза, Нафтогаз добычи, Укргаз-Энерго и министерств.

Фото: facebook.com

"После этой новости налоги в Украине будут платить только последние лохи" - пишет журналист Дмитрий Василец.

Фото: facebook.com

"Места нужно знать", - комментируют новость пользователи.

Фото: facebook.com

Обсуждают в Facebook и название одной из компаний, который владеет предприниматель, выигравший тендер - ООО "Два штриха".

Фото: facebook.com

Пользователи жалуются, что пока в компании тратят такие суммы на соцсети, качество поездок оставляет желать лучшего: окна в жару не открываются, а в вагонах - комары.

Фото: facebook.com