В Украину отправился первый из 30 американских локомотивов TE33AC завода General Electric Transportation, сообщила пресс-служба "Укрзализныци". "Сегодня первый локомотив TE33AC завода General Electric Transportation в Эри, штат Пенсильвания, отправился в Украину. Он проследует поездом в Норфолк, штат Вирджиния, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск", - цитируется в сообщении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе (Полтавская область), после этого будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы.

Как сообщалось, рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%. Общая сумма проекта - около 1 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрэксимбанк" назвал заоблачную стоимость локомотивов General Electric, которые купят для "Укрзализныци".

Также мы писали о том, что по мнению экспертов Украина переплатит по $2 млн за каждый тепловоз General Electric.