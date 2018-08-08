Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал трехлетний контракт с украинским центровым Джоэлем Боломбоем (24 года, 206 см). Он уже начал процесс получения российского гражданства. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Боломбой – уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец – конголезец, мать – русская) ребенком переехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт. Уроженец Донбасса выступал за команду университета "Вебер Стэйт", где в последнем сезоне в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора.

В 2016-м он был выбран "Ютой" на драфте НБА под общим 56-м номером. Последние два сезона Боломбой провел в "Юте" и "Милуоки", где суммарно провел 18 матчей в "регулярках" НБА (1,7 очка, 1,5 подбора, 5,1 минуты за поединок) и 2 встречи плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты).

Как сообщала "Страна", баскетболист из Донецка помог "Юте" победить лидера в матче НБА. Он провел на паркете 14:46 минуты.