Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае 2018 года вырос на 30% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до $4,5 млрд, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Объем частных денежных переводов вырос и в Украине - до 8,4% ВВП в 2017 году (согласно новой методологии НБУ). Он продолжает стремительно расти и в этом году (в январе-мае этот показатель на 30% превысил прошлогодний и достиг $4,5 млрд)", - написал он на своей странице в Facebook.

По оценке Данилишина, новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшие из которых - военная агрессия, глубокий и длительный экономический кризис, безработица.

"В инфляционном отчете НБУ за январь 2018 года отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%... Масштабы трудовой миграции в Украине приобрели угрожающе высоких размеров для будущего экономического процветания страны", - написал Б.Данилишин.

По его оценке, сильная внешняя миграция, в том числе высококвалифицированных работников, вместе со старением населения является значительным вызовом для государства.

"К примеру, "утечка мозгов", в частности, означает: потерю государственных ресурсов, вложенных в их образование; сужение промышленности; ухудшение деловой среды", - пишет глава Совета НБУ.

По словам Данилишина, Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время также претерпели масштабную миграцию своих граждан. Так, основными направлениями движения поляков, латышей и литовцев были Великобритания и Ирландия, эстонцы ехали в Финляндию, румыны - в Италию и Испанию.

"Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом", - резюмировал он.

Фото: facebook.com/Богдан Данилишин

Как сообщала "Cтрана", власти готовятся ввести тотальный контроль за денежными переводами украинцев свыше 30 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что более половины денежных переводов из России попадает в Украину неофициально.