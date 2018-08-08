Срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен быть продлен. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Закон фактически и не работал на практике, поскольку Россия не выполняет свою часть обязательств по минским соглашениям. Мировое сообщество, включая Украину, говорит о том, что Минские соглашения сейчас являются моделью решения этого конфликта между Украиной и Россией. И он демонстрирует всему миру, что Украина действительно выполняет эти соглашения, и демонстрирует, что она способна, готова и уже сделала максимум для их выполнения. При этом всем видно, что Россия не сделала ничего", - сказал Черныш.

Вместе с тем, руководитель МинВОТ подчеркнул важность того, чтобы РФ не получила никакого повода, который бы она использовала для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении Минских договоренностей.

По мнению министра, в противном случае - если срок действия закона не продлить - Украина даст РФ повод заявлять о невыполнении Киевом минских соглашений.

Также Черныш заявил, что не видит противоречий в законе о порядке местного самоуправления в ОРДЛО и законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях": "Я не вижу там противоречий. Я на самом деле считаю, что закон о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе не перечеркивает возможности имплементации минских соглашений".

Министр напомнил, что данный закон был представлен всем вовлеченным международным партнерам, которые его изучили и резюмировали, что он не представляет какой-либо проблемы для имплементации минских соглашений.

"А по закону об особом порядке местного самоуправления, то он дважды голосовался парламентом. Дважды. А теперь, перед выборами, вдруг другие мнения", - прокомментировал Вадим Черныш.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер ВР заявил, что продление закона об особом статусе Донбасса зависит от Запада, а не Украины.

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