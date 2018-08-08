В ближайшие сутки, 9 августа, погодные условия восточной Европы, в том числе и Украины, будет формировать антициклон над Беларусью, поэтому ожидается сухая и теплая погода, хотя утром в большинстве областей, кроме юга, будет довольно свежо, передает Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков, ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°.

Киев. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°С.

Фото: meteo.gov.ua/

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +14…+ 16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +12…+14 градуса, днем +25…+27 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +28…+30 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градусов.

Как сообщала "Cтрана", ранее украинские синоптики прогнозируют два-три дня сильных ливней в очень жарком августе.

Мы писали, что синоптик показала карту антициклона, который завис над территорией Украины.