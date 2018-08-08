Число жертв мощного землетрясения 6 августа на острове Ломбок в Индонезии выросло до 347 человек. Ранее сообщалось о 136 погибших.

Об этом в среду, 8 августа передает телеканал "CNN Индонезия".

Местные власти уверены, что число жертв продолжит расти по мере того, как спасатели и техника разбирают завалы.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.

Фото: gazetekarinca.com

Фото: thesun.co.uk

Видео: youtube.com/Россия 24

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", на популярном египетском курорте акула напала на пловца и растерзала его. Мужчина погиб в морском районе в 20 километрах к северу от города Марса-Алам.

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