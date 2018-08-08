Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступился за певицу Монеточку, которую раскритиковала исполнительница Земфира. Его слова приводит портал spletnik.ru.

"Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, у нее гармония ******** (украдена) у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь - тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь, ******* (творите)!" - заявил Шнуров.

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, где раскритиковала исполнительниц Гречку (18-летняя Анастасия Иванова) и Монеточку (20-летняя Елизавета Гырдымова).

"Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", - написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки омерзительный.

Пост вызвал скандал в соцсетях, после чего Земфира объяснила, что решила высказаться о молодых исполнительницах, потому что вокруг них возникло "много шума". Она подчеркнула, что не хочет записывать с Монеточкой совместные композиции, добавив, что в ее оценке нет ничего личного.

Ранее "Страна" сообщала, что в России отменили концерты Земфиры в двух городах из-за ЧМ - 2018.

Также мы писали о том, что СМИ в очередной раз поженили Земфиру и Ренату Литвинову. Рената грозит судом.