В Сети опубликовали видео рассвета, который можно наблюдать 16 раз в сутки, но только с околоземной орбиты - на борту МКС. Ролик был опубликован немецким астронавтом Александром Гертсом.

Такое количество раз наблюдения рассвета возможно благодаря тому, что МКС совершает один оборот вокруг земли за 90 минут - 16 раз в сутки.

Зрелищное таймлапс-видео демонстрирует один из таких рассветов.

"Вам интересно, как выглядит орбитальный восход на МКС? Эти таймлапс-кадры являются реальными. И они были сделаны человеком", - отметил немец в комментарии к ролику.

Are you curious about what an orbital sunrise FEELS like? These #timelapse images are real. And they were taken by a human being.

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Wie FUEHLT sich ein Sonnenaufgang in der Erdumlaufbahn an? Diese Zeitrafferaufnahmen sind echt. Und sie sind von einem Menschen gemacht worden. pic.twitter.com/WcJw7ogVtT — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 1 серпня 2018 р.

Видео: twitter.com/Astro_Alex

Как сообщала "Страна", корабль Dragon доставил на Землю медицинский и биологический материал с МКС. Его доставят на сушу и извлекут полезную нагрузку.

Отметим, что американские военные взорвали пусковые площадки ракет на мысе Канаверал.