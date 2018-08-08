В Сети опубликовали видео рассвета, который можно наблюдать 16 раз в сутки, но только с околоземной орбиты - на борту МКС. Ролик был опубликован немецким астронавтом Александром Гертсом.

Такое количество раз наблюдения рассвета возможно благодаря тому, что МКС совершает один оборот вокруг земли за 90 минут - 16 раз в сутки.

Зрелищное таймлапс-видео демонстрирует один из таких рассветов.

"Вам интересно, как выглядит орбитальный восход на МКС? Эти таймлапс-кадры являются реальными. И они были сделаны человеком", - отметил немец в комментарии к ролику.

 

Видео: twitter.com/Astro_Alex

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