Вячеславу Пивоварнику - организатору "убийства" российского журналиста Аркадию Бабченко, Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил участник операции, подставной "киллер" журналиста Алексей Цымбалюк.

"Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил с фсбшникив 100 тыс. долларов", - написал он.

Источник своей информации Цымбалюк не указал.

Фото: facebook.com

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Подозреваемый по этому делу был задержан 30 мая после проведения Службой безопасности Украины инсценировки смерти журналиста. Сначала в спецслужбе имя задержанного не сообщали - условно называли "гражданин Г."

По информации ведомства, с ним связались представители российских спецслужб и за денежное вознаграждение предложили помочь организовать "серию террористических атак на территории Украины", на что "гражданин Г." согласился и подыскал исполнителя для первого такого преступления - убийства Бабченко.

Ранее "Страна" сообщала, что "организатора убийства" Бабченко оставили за решеткой на 1,5 месяца.

Такжемы писали о том, что Бабченко хочет обменять одного себя на Сенцова и всех украинцев и крымских татар, осужденных в России.