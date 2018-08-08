В Киеве сумели спасти и отнесли к ветеринару котенка, которого нищая бабушка засунула себе в рот, пытаясь то ли съесть, то ли откусить лапу.

Об этом передает "КП" в Украине" со ссылкой на очевидцев - столичных зоозащитников.

Благо котенка все же смогли извлечь из мертвой хватки бабушкиных челюстей, и активисты тут же отправились к ветеринарному врачу.

"Мы знаем, где она живет, и собираемся писать коллективный иск, но максимум, что ей грозит - штраф, - продолжает куратор благотворительного фонда зоозащитников. – Котята целы. Одного сразу забрали в семью. Двоих других привезли мне. Котята худые, сильно истощены. Утром я пошел в ветклинику сделать рентген, так как котенок не становился на лапу. Назвали его Логан. На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, скорее всего, разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава. Еще б миллиметр - и попрошайка перегрызла бы Логану нерв, и он остался бы инвалидом", - указано в опубликованном сообщении.

В пресс-службе метрополитена говорят, что опубликованное блогером видео о случившемся видели, но ничего не слышали от своих работников.

"К счастью, сегодня случаи с попрошайками в метро не такие частые", - сказала начальник пресс-службы Киевского метрополитена Наталья Шумак. Мы активно боремся с этим явлением и призываем граждан не помогать сомнительного вида попрошайкам. Зачастую такие люди, как эта бабушка с котятами, проходят в метро, покупая жетон, то есть на равных правах с остальными гражданами. Что она делает уже на станциях или в поезде - просит помощи или питомцев раздает, это уже должны отслеживать и контролировать правоохранительные органы.

По словам Натальи Шумак, от сотрудников метро 5 августа информации о случившемся не было. Хотя на видео присутствует и работница подземки, и даже представитель закона.

То же самое ответили в управлении полиции метрополитена: "Впервые слышим!".

Сама же бабушка, перепачканная кровью животного, бодро заявляла, что на нее напали странные люди и кровь на лице не кота, а ее.

Видео: youtube.com/Ромчик Уличный Принц

Как сообщала "Страна", в Великобритании кот за спасение хозяйки посмертно получил награду "Cat of the Year". История случилась в городе Реддитч. Шарлотта Диксон, хозяйка кота Тео, ночью почувствовала себя плохо.

Отметим, что появилось видео, как в Одессе парень в кепке и шортах украл скульптуру кота с планшетом.