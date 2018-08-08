Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA
Украинский боксер Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии американских журналистов по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе - BWAA, сообщает сайт Ассоциации.
Он уже в третий раз подряд занял первое место в этой престижной классификации. В рейтинг BWAA впервые попал еще один украинский боксер - Александр Усик, который после завоевания титула абсолютного чемпиона мира поднялся в списке на восьмое место.
Рейтинг BWAA:
- Василий Ломаченко (Украина)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Геннадий Головкин (Казахстан)
- Майки Гарсия (США)
- Эррол Спенс (США)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)
- Александр Усик (Украина)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
Ранее "Страна" сообщала, что боксер Ломаченко показал, как забивает гвозди в бревна голыми руками.
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