Украинский боксер Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии американских журналистов по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе - BWAA, сообщает сайт Ассоциации.

Он уже в третий раз подряд занял первое место в этой престижной классификации. В рейтинг BWAA впервые попал еще один украинский боксер - Александр Усик, который после завоевания титула абсолютного чемпиона мира поднялся в списке на восьмое место.

Рейтинг BWAA:

Василий Ломаченко (Украина) Теренс Кроуфорд (США) Геннадий Головкин (Казахстан) Майки Гарсия (США) Эррол Спенс (США) Наоя Иноуэ (Япония) Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) Александр Усик (Украина) Сауль Альварес (Мексика) Энтони Джошуа (Великобритания)

Ранее "Страна" сообщала, что боксер Ломаченко показал, как забивает гвозди в бревна голыми руками.

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