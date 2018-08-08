"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда по случаю празднования Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 8 августа.

Поезд №177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:27 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении поезд отправится из Хмельницкого в 14:04 и прибудет в Киев в 20:43.

Поезд №179 Киев – Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 08:20 и прибытием в Днепр в 17:58.

Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №243/244 Киев – Львов будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:18, прибытием во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.

В течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов. В течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Как сообщала "Страна", Омелян сообщил, что предложение о запрете поездов в Россию уже лежит в Кабмине. Министр также уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

Отметим, что "Укрзализныця" обнародовала расписание поезда "четырех столиц" сообщением Киев - Рига.