В Харькове иностранный студент, по предварительной информации, покончил жизнь самоубийством. Он упал из окна квартиры на 8 этаже.

Сообщение об обнаружении тела мужчины у дома на проспекте Победы поступило в Шевченковский отдела полиции 7 августа около 03:00. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин другого государства. В многоэтажке, у которой нашли тело, погибший арендовал квартиру.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Фото: hk.npu.gov.ua

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Отметим, что на Печерске налетчики с оружием напали на студентов прямо в общежитии.