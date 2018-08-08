Менее половины граждан Украины, 46%, однозначно планируют прийти на выборы Верховной Рады, а каждый четвертый скорее будет голосовать, чем нет.

Такие результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного с 20 июля по 3 августа.

Фото: ratinggroup.ua

При этом готовность прийти на выборы президента несколько выше: почти половина опрошенных однозначно пойдут, а каждый пятый скорее да, чем нет.

Партийный рейтинг возглавляет "Батькивщина", которую готовы поддержать 19,5% тех, кто планирует голосовать и определился с выбором. На второй позиции "Оппозиционный блок". "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и гипотетическая партия "Слуга народа" Владимира Зеленого на третьем и четвертом местах.

Далее идет партия "За життя", "Радикальная партия" и лишь только потом партия президента "Блок Петра Порошенко – Солидарность". Другие партии не проходят 5-процентный барьер.

Фото: ratinggroup.ua

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Фото: ratinggroup.ua

При этом "Батькивщину", "Оппозиционный блок", "Гражданскую позицию", партию "За життя" и "БПП Солидарность" больше поддерживают респонденты среднего и старшего возраста. За партию "Слуга народа" больше готова голосовать молодежь.

Фото: ratinggroup.ua

"Батькивщина" и "БПП Солидарность" имеют относительно более хорошие показатели во всех макрорегионах страны за исключением восточных областей. "Гражданскую позицию" лучше поддерживают на западе и в центре Украины.

"Оппозиционный блок" и партия "За життя" имеют сильные позиции на юге и востоке, а "Самопомич" и "ВО Свобода" – на западе. "Радикальная партия" и партия "Слуга народа" популярны в центре и на юге страны.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился с: 20 июля по 3 августа методом формализованного личного интервью (face-to-face) среди населения от 18 лет и старше. Выборка - 2000 респондентов (репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Проходной барьер в Верховную Раду составляет 5%, поэтому среди тех, кто определился, его преодолевают 7 партий. С учетом погрешности в парламент могут пройти еще 2-3 партии.

Также парламентскую картину могут изменить те, кто еще не определился с выбором.

Ранее "Страна" писала о 5 главных вопросах о предвыборной кампании Анатолия Гриценко.

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